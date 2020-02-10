Губернатор Харьковщины Кучер встретился c протестующими против вырубки лесов в области: "Черные лесорубы и те, кто их покрывают, будут сидеть". ВИДЕО

7 февраля общественные активисты сначала пикетировали ГУ Национальной полиции и СБУ Харьковской области, а затем пришли к стенам ХОГА. Необходимость мерзнуть под окнами отпала - Алексей Кучер пригласил всех в помещение и заверил участников акции, что Харьковская облгосадминистрация для них открыта, сообщили в пресс-службе ОГА.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео



"После назначения председателем Харьковской областной государственной администрации на каждом координационном совещании с правоохранителями я поднимаю вопрос о прекращении вырубки леса. Со своей стороны я делаю все для того, чтобы этого позорного явления в Харьковской области не было", - подчеркнул председатель ХОГА.



Напомним, что Кучер неоднократно публично обращался к вновь избранному председателю Государственного агентства лесных ресурсов с требованием освободить от должности председателя Гутянского лесхоза Виктора Сысу, который считается главным организатором массовой незаконной вырубки леса.



Во время разговора в сессионном зале ХОГА представитель ВОО "Потон" Павел Онищенко сообщил, что активисты организации неоднократно обращались в правоохранительные органы по вопросам незаконной вырубки и предоставляли видеодоказательства с мест событий, однако должной реакции не было.



"Мы не знаем, к кому уже обращаться. К вам - вы человек новый. К вам доверие. Нашей организацией был выявлен ряд нарушений, незаконных рубок, незаконных пилорам. Снято большое количество видеоматериала. Мы провели много часов в лесах, написали ряд заявлений в полицию. И ни по одному нашему заявлению нас не допросили. Это приговор. Полиция даже не делает вид, что хочет разобраться ", - заявил Павел Онищенко.



Алексей Кучер напомнил, что на совещании в областной прокуратуре предупредил сотрудников правоохранительных органов о последствиях, которые будет иметь покрывание преступников или просто бездействие в этом вопросе.



"Я пообещал всем, что они будут сидеть. Лица, которые будут покрывать "черных лесорубов", правоохранители - они все будут сидеть. Если кто-то не видит возможности в себе прекратить это покрывание, ему лучше просто уволиться, покинуть правоохранительные органы", - сказал председатель ХОГА.



Руководитель области пригласил общественных активистов к созданию совместной рабочей группы. Алексей Кучер также пригласил представителей ОО, которые борются против вырубки леса, принять участие в ближайшем координационном совещании руководства ХОГА с правоохранительными органами области.



Вчера на своей странице в Facebook премьер-министр Гончарук сообщил, что одиозный "черный лесоруб" Виктор Сыса был наконец освобожден от должности, а объемы "незаконник рубок на предприятии" оценены в 32 млн государственных убытков. Благодаря активной позиции власти он сейчас находится под домашним арестом, ведется следствие.







Напомним, что в октябре директора ГП "Гутянский лесхоз" Виктора Сысу заподозрили в предложении взятки детективу НАБУ. Сыса был задержан, а затем вышел из-под стражи под залог в 4,9 млн грн с ношением электронного средства контроля. 13 января руководителю ГП "Гутянский лесхоз" объявили подозрение в служебной халатности, повлекшей к 4,2 млн грн убытков. 24 января Виктор Сыса был освобожден от должности.