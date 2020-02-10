В Ривном предотвращено заказное убийство активиста, выступавшего против нелегальной добычи янтаря, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники СБУ получили информацию, что ранее судимый житель Ривне подыскивает через криминальные круги исполнителя для совершения убийства. Организатор преступления "заказал" местного активиста, который мешал злоумышленнику наладить нелегальную добычу янтаря и вырубку леса. К теневому бизнесу фигурант планировал привлечь аффилированные структуры, а также представителей криминальных кругов.

Сотрудники СБУ задокументировали факты сбора злоумышленником информации о потенциальной жертве. Для совершения преступления его организатор передал "киллеру" гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты. Для предупреждения убийства было осуществлено имитирование обстановки преступления.

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Правоохранители задержали заказчика в областном центре во время отчета "киллера" перед организатором преступления. Задержанному осуществлено сообщение о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 п. 11 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.