Ветерана АТО Ворошнова избили за упрек о нарушении ПДД на Березняках, у одного из нападающих был значок нардепа. ВИДЕО+ФОТО

Об этом Ворошнов написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Он сообщил, что ехал по главной дороге на Березняках перед выездом на Дарницкий мост, когда его подрезали на черной машине (Porsche Cayenne или Range Rover, номерной знак - 7747).

"Начал ему сигналить показывая этим свое недовольство подобным поведением на дороге. Подрезавшее меня авто затормозило, из него выскочили двое. Водитель - представительной внешности, с депутатским значком на отвороте пиджака, а с пассажирского места - охранник в плаще с "ухом", который сразу "обозначил" наличие огнестрельного оружия", - сообщил ветеран АТО.

Во время словесной перепалки рядом остановилось еще одно авто, в котором также находились двое мужчин.

"И здесь как начало мне "прилетать" с разных сторон. Точно так же, прям "в цель". Хорошо что устоял на ногах, потому что эти могли бы начать "поднимать" с носка… кажется, к моему большому стыду, я даже не "ответил", но это не точно… Добрых пинков получил. Давно так не огребал. Прямо ностальгия. Полно "юшки", половинка зуба, ну и развалили немного губы, особенно изнутри", - уточнил Ворошнов.

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Полицию он не вызывал, никаких заявлений не писал, так как "не верю я в наше правосудие, имею на это основания".

"Где-то с час просидел на сайте Верховной Рады, пытаясь найти "знакомую" морду. Так шо бы "это точно он" - нет, ничего. Я вообще лица плохо запоминаю, а тут еще и по голове били", - сообщил бывший воин.

Он также выразил благодарность девушке-водителю, которая дала чистой воды, и попросил видевших или снявших видео происшествия сообщить ему.





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