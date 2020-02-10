"Слуги народа" могут отдать руководство игорным бизнесом "человеку от ОП" Бауму, связанному с РФ, Коломойским и Пинчуком, - "Наші гроші". ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете Алисы Юрченко в программе "Наші гроші", передает Цензор.НЕТ.

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27 января прошло заседание профильного комитета ВР. Среди участников - Борис Баум, который, по данным журналистов, регулярно посещает обсуждения законопроекта об игральном бизнесе и даже участвовал в его разработке, хотя не является ни депутатом, ни представителем бизнеса, ни общественником.

Он публично заявлял, что действует от Офиса президента и его считают переговорщиком, хотя он не является сотрудником ни одного из госорганов Украины.

По данным журналистов, Офис президента сначала приобщил Баума к разработке законопроекта, а потом без конкурса отдал ему контроль над всем игорным бизнесом Украины.

Согласно законопроекту, все полномочия относительно рынка азарта отдадут одной структуре - Комиссии по развитию и регулированию азартных игр. Ее создадут с нуля. Новый орган будет решать вопросы выдачи лицензий, проверок, санкций и прочего. Конкурс на должность руководителя комиссии не планируется, его будет назначать группа депутатов из комиссии финансов и налоговой политики, разработавшей законопроект, а Кабмин - утверждать. В "Слуге народа" видят коррупционность этой нормы и осуждают ее. В то же время, Баум готов возглавить новый орган.

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Замглавы ОП Кирилла Тимошенко с Баумом познакомил Давид Арахамия, которого Владимир Зеленский публично называл ответственным за принятие закона об игральном бизнесе. Баум был соседом Арахамии, а пригласили его, потому что был опыт управления казино, а разрабатывал он законопроект, "просто некому было разрабатывать больше", как сказал Тимошенко.

"Во всяком случае, у нас есть к нему доверие, мое мнение, это нормальная кандидатура (на пост главы Комиссии по развитию и регулированию азартных игр. - Ред.)", - отметил Тимошенко.

У Баума паспорта нескольких государств (в частности, Латвии и Украины), десяток лет он был среди топ-менеджером российско-украинской бизнес-группы VS Energy (в украине владеет несколькими облэнерго, отелями Premier Palace и другими), входит в набсовет Никопольского завода ферросплавов (где VS Energy стала партнером Коломойского и Пинчука), владел кипрской фирмой, которую СМИ связывали с российской лотереей, но называл ее неактивной. Он сообщил журналистам, что живет в Украине уже 15 лет, воспитывает пятерых детей.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

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После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Законопроект о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр одобрили в первом чтении 16 января 2020 года.