Зеленский о президентстве: Сплю максимум по 6 часов в сутки. Но мне нравится, оно дает возможности. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видеоинтервью, опубликованном на странице Офиса Президента в Facebook.

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На вопрос о том, нравится ли ему быть Президентом, Зеленский ответил утвердительно, потому что это "ответственность".

"Ответственность. Для меня это плюс, я хочу помочь. Если у тебя есть возможности, а президентство дает возможности. Где я могу каждый день что-то сделать, чтобы не просто так я прожил этот день - то мне это нравится", - сказал президент.

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Вместе с тем отметил, что спит максимум по шесть часов в сутки.

"Максимум сплю 6 часов. Такая ситуация в стране, что системно много лет не работает организм под названием "Украина". Системно он не работает, всегда все было в ручном режиме", - отметил президент.

Кроме того, по словам Зеленского, после избрания его главой государства у него "наступила новая жизнь, где все по-другому".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать.