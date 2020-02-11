"Ямочный ремонт должен уйти в прошлое", - Зеленский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил он в ходе пресс-конференции, посвященной ремонту автодорог, в Киеве во вторник.
"Ямочный ремонт должен уйти в прошлое", - сказал глава государства.
По словам президента, строительство и капитальный ремонт автодорог должны составлять около 80% всех дорожных работ.
Зеленский также подчеркнул важность предоставления гарантий на все автодорожные строительные работы, чтобы "асфальт не сходил вместе со снегом".
"Мы должны строить, чтобы разрушить. Разрушить стереотип о том, что Украина и хорошие дороги - понятия не совместимые", - заявил Зеленский.
Он также напомнил, что в планах на 2020 год - обновить 4 тыс. км автодорог государственного значения.