Банда рэкетиров задержана в Кропивницком, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что группа была создана на межэтнической основе. В ее состав входило трое уроженцев других государств - ранее неоднократно судимых граждан, имеющих устойчивые связи с криминальным миром.

Полицейские установили, что 11-го февраля мужчины приехали в один из торговых центров для встречи с потерпевшим - жителем Кропивницкого. Сообщники безосновательно требовали от мужчины 20 тыс. гривен и получили часть средств.

С привлечением спецподразделения КОРД, группу задержали на месте совершения преступления непосредственно после передачи денежных средств.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Правоохранители проверяют причастность задержанных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории Кировоградской и других областей.

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