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12.02.20 10:42

С моста на Днепропетровщине слетела легковушка, погибла 19-летняя девушка, водитель госпитализирован, - ГСЧС. ВИДЕО

На Днепропетровщине в результате падения автомобиля в с мостика в реку погибла 19-летняя девушка. Водителю удалось выжить, его госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Днепропетровской области.

Ориентировочно, во время проезда по узкому мостику через сбросной канал легковой автомобиль "Renault MEGANE" упал в воду.

В результате происшествия погибла пассажирка 2001 года рождения (тело извлечено из воды и направлено на судебно-медицинскую экспертизу) и пострадал водитель, гражданин 1970 года рождения, которого сотрудники Службы спасения изъяли из воды с помощью спасательного круга и спасательной веревки.

Пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.

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