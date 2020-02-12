Депутат Киевского облсовета Соболев просит Зеленского о встрече: "На меня и мою семью готовят новое покушение". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, это следует из его видеообращения, опубликованного в Facebook.

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"Два с половиной месяца назад, среди белого дня, в центре Киева был убит мой сын Саша. Снайпер, целившийся в меня, пулей 7.62 снёс пол головы трёхлетнему мальчику. С того момента у меня одна цель - сделать всё, чтобы те, на чьих руках кровь Саши, понесли заслуженное наказание.

За последние две недели произошло много событий. У меня появилась 100% информация о новом готовящемся на меня и мою семью покушении.

Эта же информация есть и у полиции. И, тем не менее, с пятницы до понедельника Главк (полиции) Киева снимает охрану, несмотря на то, что ест поручению главного следственного управления Украины об обеспечении мер безопасности. У меня вопрос- это случайность или какие-то совпадения?

За предыдущие два месяца, пока уголовное дело по расследованию убийства моего сына было в Главке Киева, следствие не продвинулось ни на шаг.

Я хочу обратиться к господину президенту: у меня огромная просьба к Вам не как к президенту, а как к отцу. Уделите, пожалуйста, в своем графике 5 минут для меня. Я готов предоставить всю информацию, при помощи которой мы предотвратим еще много смертей, которые могут быть в нашей стране", - говорится в заявлении Соболева.

Напомним, вечером 1 декабря 2019 года в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу.

Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

В начале января 2020 года появилась информация, что Печерский райсуд Киева выпустил из-под ареста членов группы россиянина Юсупа Абуева - предполагаемого организатора покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева - Гелани Межиева, Павла Никифорова и Алексея Величко. Однако в суде эту информацию опровергли.

Всего в деле восемь подозреваемых. Четверо из них находятся в розыске, в том числе и Юсуп Абуев, которого следствие считает организатором банды. Вместе с ним, по словам потерпевших по делу, в розыске находятся Евгений Пасека, Роман Дерманский и Антон Василенко.

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По версии следствия, в 2019 году россиянин Юсуп Абуев, который в Украине проживает не менее пяти лет, долгое время был членом националистической организации "Традиция и порядок", из которой якобы вышел в июле текущего года, а также был замечен на востоке страны в роте "Медведи" Украинской добровольческой армии. Все четверо подозреваемых отрицают свою причастность к преступлению. Под домашним арестом они будут находиться до 14 февраля 2020 года.

12 января депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, в результате покушения на которого в декабре погиб его трехлетний сын, сообщил, что две недели добивается передачи дела в Главное следственное управление Национальной полиции.

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