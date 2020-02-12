"Мне ваш премьер-министр до одного места", - представитель "Укртатнафты" не пустил Госэкоинспекцию для внеплановой проверки выбросов предприятия. ВИДЕО

Об этом написал в фейсбуке и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов, сообщает Цензор.НЕТ.

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"ПАО "Укртатнафта" входит в топ-100 загрязнителей Украины. В 2017 году предприятие заняло 32 место среди предприятий-загрязнителей по выбросам в атмосферу, в 2018 году - уже 25 место. Выбросы ПАО "Укртатнафта" составляют 21,1% общих выбросов от стационарных источников загрязнения Полтавской области и около 71,2% выбросов г. Кременчуг. В 2018 году, в результате деятельности предприятия, в атмосферу попало 11,015 тыс. тонн загрязняющих веществ", - рассказал Фирсов.

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Он добавил, что подобная ситуация является еще одним аргументом за голосование за законопроект об экологическом контроле и существенное увеличение санкции за недопуск.

"Благодаря председателю комитета экологии Олегу Бондаренко сейчас проект находится на стадии регистрации", - сообщил чиновник.