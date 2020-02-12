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12.02.20 16:52

Вандал, повредивший подсветку на столичной Аллее художников, теперь помогает убирать Киев, - Кличко. ВИДЕО

20-летнего жителя Киевской области приговорили к общественным работам и направили чистить и убирать Подол.

Видео прошлой и нынешней деятельности молодого человека разместил на своей странице в Facebook киевский градоначальник Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Наш 20-летний "недогерой", родом из Киевской области, уже несколько дней убирает туристические объекты и улицы Подольского района, где он и занимался вандализмом. На три недели - минимум по 3 часа ежедневно, парень привлечен к общественным работам", — написал Кличко.

По словам главы КГГА, парень уже отмывал надписи с перил на Аллее художников, сгребал листья в сквере на Контрактовой площади и убирал снег возле кинотеатра "Жовтень".

"Я считаю, что это будет хорошим уроком и для парня, и для других потенциальных вандалов. Потому что нельзя поносить то, что создано для общества и гостей Киева! Надо ценить и беречь красоту города, в котором мы живем и которое любим!" — добавил Кличко.

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Напомним, вандал повредил подсветку на Аллее художников 29 января. Полиция оперативно задержала молодого человека и его подельников.

Вандал, повредивший подсветку на столичной Аллее художников, теперь помогает убирать Киев, - Кличко 01

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