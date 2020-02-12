Карантин из-за коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess завершится 19 февраля, - вице-президент владельца Калури. ВИДЕО

Об этом сообщил в видеообращении Рой Калури, исполнительный вице-президент владельца лайнера - компании Princess Cruises, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
По словам Калури, карантинный режим на Diamond Princess объявлен Министерством здравоохранения Японии.
"И министерство сообщило нам, что карантин на корабле завершится 19 февраля. И если не произойдет каких-то непредсказуемых событий, мы и дальше будем ориентироваться на этот срок", - сообщил Калури.
Он также добавил, что одним из главных приоритетов компании является обеспечение членов экипажа и пассажиров корабля необходимыми лекарствами. К тому же, на лайнер направили семь фармакологов, которые помогают разносить лекарства всем, кто в них нуждается.
Следует отметить, что 19 февраля истекает 14-дневный срок карантина - именно столько он должен продолжаться по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.
Напомним, круизный лайнер Diamond Princess находится на карантине у порта Йокогама в Японии. По результатам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек. После этого на лайнере объявили двухнедельный карантин. Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не выявили, или те, кто ждет результатов теста, должны оставаться на суде не менее 14 дней. Всего на борту находятся 3 700 пассажиров и членов экипажа, в т.ч. 25 украинцев - членов экипажа.
По последним данным, на борту Diamond Princess обнаружили 175 случаев заражения коронавирусом, два из них - у украинцев.