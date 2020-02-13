У Зеленского не было непубличных встреч в Омане, - Ермак. ВИДЕО

Об этом 12 февраля в комментарии "Радіо Свобода" сказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

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"Нет, мы встречались публично только с теми, кого вы могли видеть в официальных источниках Офиса президента", – сказал он.

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На вопрос, были ли публичные встречи с представителями РФ, Ермак ответил: "Нет".

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

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