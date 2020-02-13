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13.02.20 10:24

"Слуга народа" Камельчук поддержал возобновление водоснабжения Крыма: "Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать". ВИДЕО

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук, избранный по 124 округу во Львовской области, поддержал возобновление подачи воды в оккупированный Россией Крым.

Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ", передает Цензор.НЕТ.

Камельчук аргументировал свою позицию тем, что в Крыму живут украинцы, которым украинские власти должны помогать: "Украинцы живут и на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, и в Крыму. Это не поддержка оккупантов, а поддержка украинцев. Мы хотим вернуть эти территории? Хотим".

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"Долгосрочная ошибка тех людей, которые говорят, что "а давайте мы сейчас не будем поставлять воду". Мне непонятно: это что, Крым, который мы хотим вернуть, где, в том числе, живут украинцы, Крым, где есть плодородные земли, мы хотим высушить? Если мы так будем думать, то лет через 5-10 и сами не захотим эту пустыню", – сказал он.

Камельчук добавил, что нужно быть дальновидными, ведь Украина должна подать воду в Крым не для кого-то другого, а для себя.

"Знаете, какая прекрасная идея пришла сегодня в голову: почему бы нам не заключить контракт на водоснабжение. Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать", – предложил Камельчук.

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Также он высказался за выплату украинских пенсий жителям оккупированных территорий Донбасса.

"Неважно, где украинец находится и живет, обязанность Украины – выплачивать пенсии", – заявил Камельчук.

Ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Его заявление расскритиковал глава Меджлиса крымско-татарского народа РефатЧубаров: "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?".

Позже сам Арахамия заявил: "На вопрос о подаче воды в Крым нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. Это будет для меня наукой на будущее"

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