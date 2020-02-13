"Слуга народа" Камельчук поддержал возобновление водоснабжения Крыма: "Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать". ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ", передает Цензор.НЕТ.

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Камельчук аргументировал свою позицию тем, что в Крыму живут украинцы, которым украинские власти должны помогать: "Украинцы живут и на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, и в Крыму. Это не поддержка оккупантов, а поддержка украинцев. Мы хотим вернуть эти территории? Хотим".

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"Долгосрочная ошибка тех людей, которые говорят, что "а давайте мы сейчас не будем поставлять воду". Мне непонятно: это что, Крым, который мы хотим вернуть, где, в том числе, живут украинцы, Крым, где есть плодородные земли, мы хотим высушить? Если мы так будем думать, то лет через 5-10 и сами не захотим эту пустыню", – сказал он.

Камельчук добавил, что нужно быть дальновидными, ведь Украина должна подать воду в Крым не для кого-то другого, а для себя.

"Знаете, какая прекрасная идея пришла сегодня в голову: почему бы нам не заключить контракт на водоснабжение. Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать", – предложил Камельчук.

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Также он высказался за выплату украинских пенсий жителям оккупированных территорий Донбасса.

"Неважно, где украинец находится и живет, обязанность Украины – выплачивать пенсии", – заявил Камельчук.

Ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Прямой" назвал допустимым компромиссом подачу воды в оккупированный Крыму в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

"Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, лично я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.

Его заявление расскритиковал глава Меджлиса крымско-татарского народа РефатЧубаров: "Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией?".

Позже сам Арахамия заявил: "На вопрос о подаче воды в Крым нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. Это будет для меня наукой на будущее"