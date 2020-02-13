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13.02.20 10:56

"Они не обидятся?" - "Мне тоже по##й": в Одессе полицейские во время обыска обокрали офис, в котором работают слепые. ВИДЕО

В сети Интернет появилось видео, на котором зафиксированы лица, во время обыска в помещении одного из одесских предприятий раскладывающие по карманам чужие вещи, комментируя свои действия нецензурными словами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что указанная публикация не осталась без внимания руководства одесской полиции. В настоящее время все участники происшествия установлены. Они действительно являются сотрудниками полиции.

"Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью. Руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерено скрывать недостойные действия подобных работников", - сказано в сообщении.

В настоящее время по данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки.

На период проведения проверки полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей.

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Обыск с кражей зафиксировала камера, которая находилась в офисе. На видео видно двух мужчин и женщину, которые берут вещи и складывают в карманы и сумки. Например, женщина взяла скотч. На записи слышны ее слова: "Так, что мне еще нужно... Колонка у меня есть, чайник есть...".

В комментариях к видео в социальных сетях пишут, что эти трое - следователи, которые проводят обыск в коммерческой структуре, работающей с обществом слепых.

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