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13.02.20 14:56

В Киеве задержан гражданин Нигерии, организовавший переправку в ЕС нелегалов из стран Центральной и Южной Азии. ВИДЕО

В Киеве задержан 42-летний гражданин Нигерии, который организовал переправку в ЕС нелегалов из стран Центральной и Южной Азии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, иностранец попал в поле зрение пограничников во аремя специальной операции и подозревается в переправке нелегалов на протежении нескольких лет - с 2012 года по 2019. Задокументировано передвижение двух групп нелегалов к которым причастен задержанный.

Обе группы нелегалов были задержаны пограничниками Чопского погранотряда.

О задержании поинформированы Центр оказания правовой помощи и Посольство Нигерии в Украине.

Суд определил гражданину Нигерии меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 84 тысячи гривен.

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