Следователи, не имея доказательств виновности Дугарь, пытаются поставить под сомнение доказательства защиты о ее невиновности, - адвокаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом заявили адвокаты подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь, передает Цензор.НЕТ.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Национальная полиция выдает как новость информацию, которая неоднократно была предметом судебных исследований, начиная с 08.01.2020 года, в частности о дате т.н. сравнительного видео, т.н. "самовольном отлучении из воинской части" в 2019 году, о т.н. "экспертизе походки". Все это полностью было опровергнуто надлежащими доказательствами, в частности допросами свидетелей, заключениями экспертов, военными и медицинскими документами", - заявили адвокаты, назвав ложью информацию, обнародованную полицией о Яне Дугарь.

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"Полицией не было представлено ни одного нового доказательства. Комплексная "экспертиза" от 21.11.19 была предметом исследованиям в многочисленных открытых судебных заседаниях 13 декабря, 08 января 2020, 17 января 2020, 24 января 2020. Независимые специалисты с 30-летним экспертным стажем признали эту условную "экспертизу" недостоверным доказательством, которая противоречит ЗУ "О судебной экспертизе" еще 08 января 2019, мы об этом писали вот здесь. О фальсификации этой "экспертизы" даже фильм короткометражный 3 января .01.2020 успели снять. Вот видео. По этому т.н. "новому доказательства" уже более месяца как в ГБР лежит заявление о фальсификации. Видео с тату, которое показывает несостоятельность портретной "экспертизы" было продемонстрировано еще 30 декабря 2019", - заявили адвокаты.

"По меньшей мере тремя решениями Печерского районного суда установлен факт несоблюдения следствием требований закона (ст. 220-221 УПК) относительно срока и порядка рассмотрения ходатайств защитников Яны Дугарь (определения от 28.12.2019 №757 / 66826/19-к, от 05.02.2020 №7574203 / 20-к, от 12.02.2020 №757 / 1995/20-к). Следствием также грубо нарушаются требования к правильности процессуальных решений (ст. 110 УПК) (см. в частности здесь). Обжалование действий, бездеятельности и незаконности решений стороны обвинения также продолжается по инициативе защиты в Печерском суде", - добавили защитники Дугарь.

"Дата сравнительного видео указанная в экспертизе как "11 июля 2019" несколько раз. Это также отражено на этом. Считаем, что так сделано специально, чтобы сравнительное видео выглядело как такое, что сделано в то же время года, что и видео для сравнения то есть "июль". Кроме этого, этим показан уровень пяти экспертов, которые не заметили, что женщина и другие люди в зимней одежде среди лета в магазине", - добавили адвокаты.







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"Официально заявляем, что 07.11.2019 Яна Дугарь в Покровске (Донецкая обл.) не была, поскольку находилась в Днепропетровской области, что подтверждается данными телефонных соединений и видео с камер наблюдения. Хотя, какая разница? Это все равно не является доказательством причастности Яны Дугарь к убийству Павла Шеремета. Возможно, официальное следствие таким образом пытается запутать граждан, интересующихся ходом расследования дела, в том числе Президента и Генпрокурора Украины?" - отметили адвокаты.

"Место нахождения и порядок прохождения Яной Дугарь службы в другой воинской части в другом месте в 2019 не имеет никакого отношения, к прохождению ей службы в закрытом военном госпитале в 2016 году в г. Покровск. Даты указанные следствием, как "самовольное оставление службы", приходятся на выходные, и датыофициального отпуска. Кроме этого следователи и прокуроры, как показали судебные заседания 17, 24 января и 5 февраля с.г., не ориентируются в порядке прохождения службы и не знают в частности, что согласно ст. 10-1 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих" дополнительно к отпуску предоставляется до двух дней на дорогу. И снова - какое отношение передвижения Яны Дугарь в 2019 году имеет к делу убийства Павла Шеремета в 2016 году?" - акцентировали защитники.

"По датам:

31.08.2019 - 29.09.2019 (2 дня на дорогу) - ежегодный отпуск в соответствии с выпиской из приказа от 02.09.2019 № 177 командира воинской части А 1126 полковника Качанова;

12.10.2019 и 13.10.2019 - были выходными днями, а 14.10.2019 она вернулась на службу, что подтверждают и материалы, предоставленные органам следствия;

20.11.2019 - выезд поездом 079П в 22:39 в Киев;

21.11.2019 - День десантно-штурмовых войск, который согласно Указу Президента Украины "О Дне десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины" от 21 ноября 2017 № 380/2017, является национальным праздником и выходным днем;

22.11.2019 - День рождения Дугарь Яны;

23.11.2019 - был выходным днем;

В период с 27.11.2019 по 16.12.2019 Дугарь Я. должна была сдавать сессию по месту учебы в г. Львов, однако была задержана 12.12.2019 и с существенным нарушением требований закона, доставлена ​​в город Буча, а затем в город Киев.

Другие даты являются официальными выходными (суббота и воскресенье).

Согласно условиям контракта Яна вправе находиться в пределах Украины в свои официальные выходные (субботу, воскресенье, праздничные и т.д.)", - отметили адвокаты.

"Указанная информация (о первом визите Дугарь в Киев. - Ред.) не имеет никакого отношения к предмету доказывания. Кроме этого, национальная полиция не приводит ни одного факта о прямой заявлении Яны в судах по этому поводу. О посещении Киева высказывались другие лица, в том числе и поручители. Комментарии касались периода после начала войны, о чем было уточнено журналистам еще в январе 2020 года", - подчеркнули адвокаты.

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"У полиции нет ни одного факта противоправного уклонения Яны Дугарь от проведения следственных действий. Более того Яна являлась по вызову следователей даже в тех случаях, когда такие вызовы оформлялись в нарушение ст. 135-137 УПК. Так Яна участвовала в допросах в декабре, стенограммы которых прокурор Зузак приобщал в судебных заседаниях. Кроме этого, Яна участвовала в следственном эксперименте в г.. Покровск и в повторном допросе, который проводили следователи в г.. Покровск. Кроме этого, информация об отказе от участия 03.01.2020 г., распространенная пресс-службой Нацполицие также оказалась неправдой. Яна Дугарь являлась на все вызовы следователей. Однако подозреваемая и не обязана сотрудничать со следствием, особенно с необъективным и предвзятым. Обществу подают​​информацию в стиле советской пропаганды, чтобы создать негативное мнение о человеке, который не помогает себя обвинять, а потому "плохая" и имеет отношение к преступлению. Это право человека не свидетельствовать против себя и защищаться, самостоятельно собирать доказательства, в том числе о нарушении следователей и прокуроров. А следователь и прокурор по закону имеют обязанность устанавливать не только доказательства виновности, но и те, что оправдывают человека. Зато видим, что полиция занимается доказательствами опровержения алиби, а не предоставляет надлежащих доказательств, которые прямо доказывают причастность к преступлению. В этом случае принцип "презумпции невиновности" действует наизнанку: когда следователи не имея собственных доказательств виновности, пытаются поставить под сомнение полные, четкие и последовательные доказательства защиты о невиновности", - пояснили адвокаты.























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.