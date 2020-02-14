Витренко подал в Печерский суд из-за невыплаты премий за победу над "Газпромом": "Это вопрос принципов, это не вопрос денег". ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире телеканала "UА: Перший", передает Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что предложил политическому руководству страны разделить деньги, которые заработала команда Нафтогаза, отстаивая интересы Украины в международных судах, поровну между всеми гражданами страны.

"А это $3 млрд по последнему решению Стокгольмского арбитража (т.к. до этого мы получили $2,1 млрд, которые уже пошли в госбюджет и уже потрачены). Плюс $7,2 млрд - это гарантированные платежи по новому транзитному контракту. Т.е. вместе - это $10 млрд", - сказал Витренко.

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По его подсчетам, если разделить эту сумму на всех граждан, то каждый украинец получит по 6000 грн или 16 000 грн на семью. Однако это предложение пока осталось без ответа.

"Если предложение разделить поровну (выигрыш, полученный от "Газпрома", и деньги от транзита российского газа. - Ред.) тоже не принимается, но при этом какие-то чиновники, политики не хотят исполнять законы, обязывают компанию не выполнять законы, а выплата зарплаты – закон, то тогда мы должны защищать свои права, чтобы показать всем, что здесь есть верховенство права и мы живем в правовом государстве", - сказал Витренко.

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"Я уже подал иск в суд, я никого не пугаю, я просто говорю, что есть законный путь защиты своих интересов. Если государство не хочет по справедливости и не хочет поровну, то тогда нужно идти в суд… Это вопрос принципов, это не вопрос денег", - добавил он, уточнив, что заявление подано в Печерский райсуд Киева.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. 27 декабря 2019 года российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Топ-менеджмент компании, который участвовал в процессе, получит премии в размере 1% от $2,9 млрд, говорил 8 января 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.