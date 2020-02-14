Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
14.02.20 10:56

Реформу медицины тормозит разочарование и желание подождать: может, все откатится назад, - Скалецкая. ВИДЕО

В Украине продолжается медицинская реформа. Следующий ее этап стартует с 1 апреля 2020 года.

"Реформу тормозит разочарование и желание подождать, может все откатится назад", - сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Она рассказала, что врачи и медработники понемногу привыкают к новым условиям работы, когда поэтапно внедряется медреформа. Потому что поняли, что пути назад нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав разработает стратегию "Здоровье нации", рассчитанную до 2030 года, - Скалецкая

"У нас будет очень серьезный разговор с правительством и парламентом относительно того, что надо увеличивать бюджет", - сказала Скалецкая.

Министр признала, что при ограниченных ресурсах этот год будет сложным для реализации медреформы. Но если выдержим, в следующем году будет гораздо лучше, утверждает она.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100