Реформу медицины тормозит разочарование и желание подождать: может, все откатится назад, - Скалецкая. ВИДЕО

"Реформу тормозит разочарование и желание подождать, может все откатится назад", - сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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Она рассказала, что врачи и медработники понемногу привыкают к новым условиям работы, когда поэтапно внедряется медреформа. Потому что поняли, что пути назад нет.

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"У нас будет очень серьезный разговор с правительством и парламентом относительно того, что надо увеличивать бюджет", - сказала Скалецкая.

Министр признала, что при ограниченных ресурсах этот год будет сложным для реализации медреформы. Но если выдержим, в следующем году будет гораздо лучше, утверждает она.