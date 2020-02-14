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14.02.20 12:46

Патрульные предотвратили самоубийство беременной на Виннитчине, - полиция. ВИДЕО

Сотрудники патрульной полиции Винницкой области предотвратили самоубийство беременной женщины, которая хотела спрыгнуть с моста.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Патрульные получили вызов о том, что на автодороге М-21 женщина пытается прыгнуть с моста. Свидетелями происшествия стали люди, которые в это время проезжали мимо.

Четверо патрульных немедленно прибыли на место вызова.

Сначала инспекторы с неравнодушными гражданами пытались отговорить женщину прыгать в реку, однако она не хотела никого слушать. После этого инспекторы схватили винничанку за руки и перетянули через ограждение моста.

Оказалось, что она ждет ребенка. Причин своего поступка 33-летняя женщина объяснять не стала. Для нее вызвали скорую помощь. В карете скорой женщина пришла в себя и даже поблагодарила патрульных и неравнодушных граждан, которые не позволили ей покончить с собой.

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