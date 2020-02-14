В Киеве на Березняках автомобиль слетел с дороги и перевернулся. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ДТП зафиксировали городские камеры наблюдения.
По данным Dtp.kiev.ua, столкнулись Hyundai и Volkswagen. От удара последний снесло с дороги в дерево и понесло вниз на газон. Также водители говорят, что был третий участник, который скрылся с места ДТП.
Водителя Volkswagen госпитализировали, но перед этим он успел рассказать полиции свою версию, что он ехал сзади автомобиля Нyundai, который начал резко выполнять разворот через двойную сплошную, в результате и произошло столкновение.