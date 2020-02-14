На Днепропетровщине прошли успешные испытания новых 152-мм снарядов для САУ "Акация" и гаубиц Д-20. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

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Испытания проходили 6 февраля на военном полигоне ГП "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени Макарова" в Павлограде.

"Новый осколочно-фугасный снаряд калибра 152 мм может использоваться для стрельбы из пушек Д-20, МЛ-20, 2А65 и 2С19. Боеприпас предназначен для уничтожения артиллерии, минометов и других огневых средств противника, живой силы, объектов тыла и органов управления войсками, а также полевых и долговременных оборонительных сооружений", - говорится в сообщении.

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В состав выстрела входит гильза, подлежащая ремонту и повторному использованию до 6 раз. Основное отличие нового снаряда - малочувствительное взрывчатое вещество "БАС", прошедшее весь цикл испытаний. Использование новой взрывчатки значительно снижает риски группового подрыва снарядов в нештатных ситуациях, которые могут возникнуть на арсеналах и артиллерийских позициях.

Отмечается, что КБ "Рубин-2017" ведет разработку новой, более экономной в производстве, гильзы для указанных пушек и нового снаряда повышенной дальности с улучшенными аэродинамическими характеристиками.

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