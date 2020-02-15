Оккупанты обнародовали видео с якобы допросом капитана задержанного в Азовском море украинского судна. ВИДЕО

Видео обнародовано на YouTube-канале "Вести Крым", информирует Цензор.НЕТ.

На нем мужчина, имени которого не называют, говорит, что является фактическим владельцем задержанного сегодня сотрудниками ФСБ в Азовском море судна.

"Вышли из села Райновка Приморского района. Состав - 4 человека", — говорит он.

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Мужчина на видео говорит, что добывал камбалу-калкан при помощи донных сетей, и признает, что знал - такой вид вылова этой рыбы запрещен.

15 февраля ФСБ РФ заявила о задержании украинского судна якобы за незаконный вылов рыбы.

Прокуратура Автономной республики Крым начала производство по факту незаконного задержания "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту.

Также на Цензор.НЕТ: Прокуратура Крыма открыла дело по факту задержания ФСБ РФ украинского судна в Азовском море