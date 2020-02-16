"Евровидение-2020": в финале нацотбора споют TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod, Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA:Перший, во втором полуфинале национального отбора приняли участие MOONZOO feat. F. M. F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod и TVORCHI..

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Оценки членов жюри распределились так: GARNA - 1 балл, Александр Порядинский - 2 балла, FO SHO - 3 балла, Элина Иващенко - 4 балла, MOONZOO feat. F. M. F. Sure - 5 баллов, David Axelrod - 6 баллов, KHAYAT - 7 баллов, и TVORCHI - 8 баллов.

По итогам зрительского голосования баллы распределились так: GARNA - 1 балл, MOONZOO feat. F. M. F. Sure - 2 балла, FO SHO - 3 балла, Элина Иващенко - 4 балла, David Axelrod - 5 баллов, Александр Порядинский - 6 баллов, KHAYAT - 7 баллов, и TVORCHI - 8 баллов.

Таким образом, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod 22 февраля поборются за право представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020".

Напомним, в первом полуфинале украинского нацотбора на "Евровидение-2020" финалистами стали Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A.

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