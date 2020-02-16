Страховая медицина может заработать в Украине с 2023 года, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

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В то же время он подчеркнул, что для этого должно быть соблюдено несколько условий.

"Мы не говорим, что мы отменим финансовые гарантии. Это universal coverage ("универсальное покрытие" расходов пациента, гарантированный минимум бесплатных медицинских услуг. - Ред.). И он должен быть. Все страны за него борются. Страховка будет покрывать то, что не вошло в гарантии. Во-первых, мы должны не ошибиться. Мы должны выбрать ту модель, которую мы финансово и качественно можем позволить в Украине", - указал Радуцкий.

Необходимым условием для запуска страховой медицины депутат считает также вывод зарплат украинцев из тени.

"Мы (властная команда. - Ред.) сделаем все, чтобы процент "черной" зарплаты был с каждым днем ​​все меньше и меньше. И мы рассматриваем возможность написания закона и выбора модели в этом году. Но мы считаем, что экономически по официальности зарплаты мы выйдем на возможность, чтобы этот закон заработал где-то год-два - где-то 2023 год. Это не обещание. Это планы", - отметил председатель парламентского комитета.

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