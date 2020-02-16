Криминального авторитета Анисимова сдал ближайший подельник, отказавшись от вознаграждения, - Черняк. ВИДЕО

Об этом Евгений Черняк написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Десять лет назад смотрящие Януковича пытались отобрать мой бизнес. Бизнес построен с нуля. В политике я никогда не участвовал. Никогда не был судим. Не привлекался. С бюджетными деньгами не работал. Но кого это останавливало? Лидер рынка, значит, должен быть наш", — написал он.

По словам Черняка, переговоры от семьи Януковича был уполномочен вести Анисимов.

"Местный, запорожский криминальный авторитет, по Кличке Клоун. Он их вел жестко, с черным пиаром, с физическими угрозами моим людям, с нападениями, незаконными арестами топ-менеджеров.

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Но я не сдался. Все отстоял в судах! С тех пор Анисим, по кличке Клоун был в бегах", — рассказал бизнесмен.

Предприниматель поблагодарил МВД за профессиональную работу.

"Сработали очень круто. Как в кино. Настоящие профессионалы. Интересная деталь, сдал Анисима его ближайший соратник. От крупного вознаграждения отказался! Заявил мне лично, что уверен, что за такого подонка даже стыдно брать деньги. Должен сидеть пожизненно в тюрьме, сказал он. Он кинул всех, даже близких ему людей", — поделился Черняк.

Он также опубликовал видео с места задержания.

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В воскресенье, 16 февраля в Киеве задержали криминального главаря Евгения Анисимова, подельника Юры Енакиевского. Он был в розыске последние 6 лет.



