Смертельное ДТП в Броварах: пьяный полицейский сбивает пешеходов на переходе. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно как автомобиль нарушителя сбивает пешехода, который переходит дорогу. На видео четко видно, что пешеход переходит дорогу на разрешающий сигнал, так как для автомобилей горит красный сигнал светофора.

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Как сообщают в ГБР, виновника задержали, им оказался один из руководителей взвода полка полиции особого назначения ГУ НП в Киевской области. Установлено, что полицейский был пьян.

Напомним, что 16 февраля около 19.00 в Броварах Киевской области полецейский, управляя автомобилем "Nissan", совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.