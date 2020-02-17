Чеченец Хангошвили убит в Берлине спецназом ФСБ "Вымпел", - расследование. ВИДЕО+ФОТО

"Мы выяснили как Центр специальных назначений ФСБ готовил киллера-рецидивиста Вадима Красикова для этого убийства, а также установили некоторые подробности перемещений Красикова по Европе", - пишет The Insider, передает Цензор.НЕТ.

"В 2019 года Вадим Красиков вместо того, чтобы отбывать наказание за убийство предпринимателей в Москве и Костомукше, проводил время на тренировочных базах ЦСН ФСБ. Биллинги мобильного телефона, полученные Bellingcat, свидетельствуют о том, что в течение года он постоянно общался с "вымпеловцами" и посещал их тренировочные базы. Одним из его постоянных контактов был Эдуард Бендерский, ветеран и глава благотворительного фонда "Вымпела". И хотя на госканалах он выступает именно как ветеран, судя по всему, он не такой уж и бывший сотрудник. Формально он является частным предпринимателем, владельцем нескольких ЧОПов. Но он также является и председателем российско-иракского делового совета, причем именно его компании получили почему-то эксклюзивное право на охрану российских нефтяных объектов в Ираке. Этот формат "частного предпринимателя" со своими ЧВК за рубежом хорошо известен по примеру Евгения Пригожина. На своем сайте Бендерский с гордостью сообщает, что его основная компания "Вымпел-А" была "неоднократно отмечена благодарностями руководства ФСБ и МВД России, Государственной думы и других государственных органов". Любопытное (и, возможно, случайное) совпадение: знаменитый российский хакер Максим Якубец, за поимку которого ФБР обещает $5 млн, приходится Бендерскому зятем. По данным властей США, Якубец работал не только ради собственного обогащения, но и в интересах ФСБ. Когда Красиков начинает проводить активные действия по подготовке к убийству в Берлине, его звонки Бендерскому учащаются. Так, например, они созваниваются 3 июля, когда Красиков возвращается из Брянска, где делал паспорт на имя Соколова, а также 28 июля — по возвращению из Петербурга, где он получил документы о трудоустройстве в ЗАО "Руст" (для визы)", - пишет издание.

Эдуард Бендерский и Владимир Путин на заседании ОНФ

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"О тесных связях Бендерского с руководством ЦСН ФСБ известно давно. Вот выдержка из письма журналисту "Новой Газеты" Юрию Щекочихину от бойцов группы "Альфа" (также относящейся к ЦСН ФСБ): "Теперь — об одном из спонсоров ЦСН ФСБ. Когда-то в центре служил скромный офицер Бендерский Эдуард. Уволился он в звании старшего лейтенанта. На гражданке создал ЧОП (частное охранное предприятие) "Вымпел-А" под "крышей" нашего центра. Курирует его лично наш генерал Тихонов <бессменный руководитель ЦСН ФСБ. - Ред.>. Ездит Бендерский на джипе "Гелендваген", имеет и спецталон, и удостоверение прикрытия. Практически все банкеты, концерты, соревнования оплачивает его ЧОП. Сам господин Бендерский регулярно приезжает в сауну попариться, несмотря на то, что эта сауна находится на территории особорежимного объекта ЦСН. Париться он предпочитает в обществе руководства центра. А теперь вспомните события на Дубровке. Сразу же после удачного штурма, который провели мы с бойцами "Вымпела", некоторые из руководителей ФСБ и МВД рассказывали по телевидению, как происходили подготовка к штурму и сам штурм. Каково же было изумление многих из нас, когда в одном из сюжетов мы увидели господина Бендерского — гражданского человека, давно уволившегося из органов. Он, сидя перед мониторами, подробно рассказывал, как и откуда перемещались по захваченному зданию спецназовцы, называя номера отделов и групп. Само собой разумеется, что информацию и видеозаписи, сделанные нашими операторами, ему предоставило руководство центра", - пишет издание.

"Интересно, что это письмо было опубликовано уже после смерти Щекочихина. Он скончался в результате отравления неустановленным веществом (уголовное дело по статье убийство дважды открывали и безрезультатно закрывали). Бендерский в разговоре заявил, что с Красиковым он не знаком и никаких комментариев давать не собирается", - отмечают авторы расследования.

Глава ЦСН ФСБ генерал-полковник Тихонов

"Как видно по перемещениям Красикова (которые также видны по биллингу его телефона), он неоднократно посещал основные тренировочные базы ЦСН ФСБ — как минимум 8 раз в 2019 году базу ЦСН ФСБ в Балашихе (войсковая часть 35690). В последний раз он тренировался на территории этой части 8 августа — всего за несколько дней до того, как отправился в Европу для совершения убийства", - пишет издание.

Учебно-тренировочная база ЦСН ФСБ в Балашихе

"Другое ФСБшное здание, которое он посещает, находится по адресу Проспект Вернадского 12, корп. 4 (также известное как НИИ "Прибой"), где, судя по данным из открытых источников, находится Национальный антитеррористический центр и аналитический центр ФСБ. Там он появлялся 2 апреля и 2 июля, накануне поездки в Брянск за паспортом прикрытия", - добавляют авторы расследования.

Здание НИИ "Прибой"

"9 апреля 2019 года в 7:45 утра Красиков приехал на тренировочную базу в Балашихе, откуда в 10 утра направился дальше на восток, в сторону небольшой деревушки Аверкиево. Там на тренировочной базе ФСБ он провел 4 дня — до 14 апреля", - отмечает издание.

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Видео с базы в Аверкиево

"Также Красиков неоднократно посещает офис возглавляемой Бендерским ассоциации "Вымпел-А" и постоянно созванивается с ее сотрудниками", - добавляют в издании.

Места, посещенные Красиковым, судя по биллингу его телефона. Цифра — это число дней, проведенных в данном месте

Спецподразделение "Вымпел" (или управление "В" Центра специального назначения ФСБ) было создано в 1981 году после начала войны в Афганистане и вдохновлено успешным штурмом дворца Амина в Кабуле. Официально "Вымпел" был создан для проведения операций за пределами страны в особый (угрожаемый) период. Приказы о проведении операций мог отдать только председатель КГБ СССР — и только письменно.

Учебно-тренировочную базу подразделение получило в Балашихе, в "старом городке", где готовились кадры ещё для гражданской войны в Испании.

Подготовка "вымпеловцев" включала общефизический тренинг, рукопашный бой, занятия по вождению любого вида автотранспорта, стрельбу из всех видов отечественного и иностранного оружия, обучение водолазному, альпинистскому, медицинскому и взрывному делу, воздушно-десантную и подводную подготовку. В среднем подготовка "вымпеловца" занимает 5 лет.

Кроме того, по заказу сотрудников "Вымпела" создавались специальные образцы вооружения и снаряжения. Примечательно, что по данным источников Spiegel, знакомых с деталями расследования убийства Хангошвили, Крассиков использовал модифицированный Глок 26 с замененным стволом без серийного номера, специально приспособленный для установки особого глушителя.

Задачами отряда были дезорганизация тыла противника, диверсии, нелегальная разведка, создание агентурных сетей, освобождение, захват и доставка лиц, обладающих ценной информацией (в том числе и на территории других государств), уничтожение людей, представляющих угрозу государству, осуществление государственных переворотов за рубежом.

После распада СССР "Вымпел" был переориентирован на задачи внутри страны — прежде всего на борьбу с террористами. Вымпеловцы участвовали в операции по освобождению заложников в Будённовске и других известных антитеррористических операциях на Северном Кавказе. Официально "Вымпел" отрицает участие в операциях за рубежом.

"Красиков оставил свой мобильный дома, отправившись в Европу, для миссии у него был отдельный мобильник, который он активировал 15 августа, за два дня до вылета из Москвы. Новый номер телефона он зарегистрировал на свою новую фамилию "Соколов". Bellingcat удалось получить биллинг и этого телефона, и, как оказалось, кто-то уже успел сфальсифицировать данные в нем: и указанное время соединений, и номера вышек постфактум были изменены. К счастью, конспираторы действовали лениво, поэтому нам удалось понять алгоритм, по которому менялась информация и установить почти все данные по времени и месту соединений. В России Красиков практически не использовал этот телефон, сделав единственный звонок 15 августа в туристическое агентство, чтобы забронировать отели в Варшаве и Париже. 17 августа, судя по биллингу, он весь день провел дома и в 6 вечера выдвинулся в Шереметьево. В 19:13 рейсом Air France он вылетел в Париж", - выяснили авторы расследования.

Руссо туристо — Париж

"Первые два дня в Париже метаданные с телефона отсутствуют, зато 19 августа "турист Соколов" выполнил всю обязательную программу, посетив Лувр, Эйфелеву башню, Елисейские поля, базилику Сакре-Кёр, Дом инвалидов, или церковь Мадлен. Судя по тому, что главные туристические достопримечательности он стал посещать лишь на третий день, первые два дня были явно посвящены не туризму, а чему именно — пока не ясно. 20 августа Красиков вылетел в Варшаву", - отмечает издание.

Варшавские шпили

"Приземлившись в 3 часа дня в Варшаве, Красиков отправился напрямую в отель. Оттуда он направился в парк Лазенки, где осмотрел королевский дворец, затем вернулся в старый город и провел остаток вечера в ресторане Sexy Duck. На следующий день он сделал несколько звонков человеку, который, как нам удалось установить, является местным русскоговорящим гидом. Днем он отправился в Вилянувский дворец и вечером вернулся в отель. 22 августа и в последующие несколько дней телефон Красикова оставался в гостинице — он был включен (судя по периодической активности GPRS), но соединений по нему не было. Судя по всему, 22 числа Красиков уже отправился в Берлин. А поскольку данных о его перелетах в Берлин нет, он выехал туда либо на поезде, либо на машине. На следующий день в 11:58 он убил Зелимхана Хангошвили двумя выстрелами в голову", - выяснили авторы расследования.