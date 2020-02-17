Китайских строителей, вернувшихся в Житомир, изолировали в домиках, в которых они живут на постоянной основе. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на UA: Житомир.

Пока из Китая на место работы вернулись 9 сотрудников, вскоре ожидают еще троих. Ни у одного из вернувшихся нет признаков вирусного заболевания.

"До отъезда в Китай они проживали в этих комнатах, и поэтому сюда их и поселили. Питание ставим у двери. Когда они открывают двери, поблизости из нас никого нет. А потом обрабатываем двери, которые они закрыли. Карантин я считаю с 15-го до 29-го февраля, то есть 14 дней ", — рассказала врач Марина Александрова.

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Китайских строителей, которые на новый год не поехали домой и остались в Украине, попросили пока не контактировать с вернувшимися из Поднебесной коллегами.

"Когда они приехали, нас об этом предупредили. Нам запретили контактировать с ними. Мы не боимся очень сильно, но, конечно, нужно быть осторожнее", — говорит строитель Чам Ау.

Решение изолировать на 2 недели строителей-китайцев, которые ездили домой на новый год, Житомирская ОГА приняла 15 февраля.

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