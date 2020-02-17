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17.02.20 22:44

SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобальной сети интернет-покрытия Starlink. ВИДЕО

Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в понедельник на орбиту с 60 интернет-спутниками, упала в Атлантику вблизи плавучей платформы, на которую она должна была совершить управляемую посадку, следует из сообщения компании-разработчика SpaceX.

Посадку предполагалось совершить на плавучую платформу Of Course I Still Love You, находившуюся в 630 км от космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запуска уже в четвертый раз.

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В то же время, Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

Теперь ее орбитальная группировка состоит уже из 300 космических аппаратов и является самой большой в мире. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Напомним, компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

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