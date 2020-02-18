"Кого не впускать? 8-летнего мальчика Сашу из Мариуполя?" - Аваков осудил призывы не допускать на родину украинцев, находящихся сейчас в Китае. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом министр внутренних дел Украины сказал в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV

"Они призывают: Не допустим коронавирус в Украине! Нет - заявляет сессия поселкового совета ... Мы не допустим этих людей к нам, потому что они принесут вирус. Или собирают сессию областного совета - Мы не пустим этих людей к нам... В этот момент мне стыдно и я хочу этих людей спросить - а вы кого собираетесь не пустить в Украину? Людей, попавших в беду, в эпицентр одной из крупнейших катастроф, которая произошла? Украинцев, которые попросили у своей страны поддержки? Кого не впускать? 8-летнего мальчика Сашу из Мариуполя, его родителей, трех 19-летних девушек из Харькова и Львова, мальчика из Черновцов? Кого? Украина только тогда Украина, только тогда Государство, когда думает о своих гражданах. Мы не богаты, у нас нет миллионов, у нас нет широкофюзеляжных самолетов, которые летают по всему миру, но у нас есть совесть. И если мы думаем о своих гражданах, мы должны этих людей забрать и спасти", - отметил Арсен Аваков.

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Как сообщалось ранее, Украина пока не планирует эвакуировать 23 граждан с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у берегов Японии