Если политики будут подстрекать людей перекрывать дороги, я лично привезу эвакуированных из Китая в их особняки в Конча-Заспу, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом заявил на брифинге после заседания СНБО президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Относительно коронавируса я хочу вам сказать: у нас полностью контролированная ситуация. Мы обязательно должны забирать наших граждан. К сожалению, некоторые средства массовой информации распространяют какую-то дезинформацию относительно того, куда их везут, что что-то неготово. У нас есть несколько вариантов. Мы полностью готовы. Но самое главное, что мы забираем наших граждан. Если вы увидите статистику, сколько там наших. Это не взрослые люди, а мальчики и девочки. Много людей 90-х годов рождения. Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые обращаются к людям, мы эту информацию знаем благодаря правоохранительным органам, к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги. Мы должны понимать - мы забираем своих граждан, которые являются такими же гражданами Украины, как и мы. А относительно этих политических "товарищей", хочу вам сказать правду: если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, мы привезем всех наших граждан, а мы их обязательно привезем домой, то я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки", - заявил Зеленский.

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