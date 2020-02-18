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18.02.20 15:53

В Офисе генпрокурора началось тестирование на вакантные должности, - Чумак. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кандидаты на вакантные должности в Офисе генпрокурора начали проходить тестирование.

Об этом информирует прес-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Во вторник, 18 февраля 2020 года, в рамках отбора на 100 вакантных должностей прокуроров в Офисе Генерального прокурора началось тестирование на знания законодательных вопросов", - говорится в сообщении.

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В Офисе генпрокурора началось тестирование на вакантные должности, - Чумак 01
В Офисе генпрокурора началось тестирование на вакантные должности, - Чумак 02
В Офисе генпрокурора началось тестирование на вакантные должности, - Чумак 03
В Офисе генпрокурора началось тестирование на вакантные должности, - Чумак 04

Председатель первой кадровой комиссии, заместитель генерального прокурора Виктор Чумак отметил, что во вторник должны пройти тестирование 4 группы кандидатов, а это около 320 человек.

Уточняется, что тестирование на знания законодательства состоится в течение 4 дней, и результаты будут получены в последний день, когда все кандидаты сдадут экзамен.

Также Чумак напомнил, что по результатам первого этапа примерно 300 лиц с наибольшим количеством баллов, но не меньше проходного балла, будут допущены к тестированию на общие способности.

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