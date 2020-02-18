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18.02.20 22:38

Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве чествовали подвиг Героев Небесной Сотни и всех борцов, отдавших свою жизнь за независимость Украины, отстаивая права и свободы человека.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, участники шли от Михайловской площади через улицу Трехсвятительскую, Европейскую площадь, улицу Грушевского, Крепостной переулок и Институтскую до аллеи Героев Небесной Сотни. Там прошло возложение цветов.

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Участники также спели гимн.

Перед шествиев прошла панихида. "В 2013-2014 годах Михайловский собор стал прибежищем митингующих, а в горячие дни Революции Достоинства превратился в полевой госпиталь и в настоящее время является знаковым местом национального сопротивления", - отмечают организаторы мероприятия.

Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 01
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 02
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 03
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 04
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 05

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Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 06
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 07
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 08
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 09
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 10

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Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 11
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 12
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 13
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 14
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 15
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 16

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Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 17
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 18
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 19
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 20
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 21
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 22

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Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 23
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 24
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 25
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 26
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 27
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 28
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 29

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Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 30
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 31
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 32
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 33
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 34
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 35

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Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 36
Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 37
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Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве 39
Фото, видео: Олег Богачук

Панихида и шествие - традиционные мероприятия, которые организуют родные Героев Небесной Сотни и участники Революции Достоинства в сотрудничестве с другими организациями. Так, инициаторами выступили ОО "Семьи "Небесной Сотни", Национальный музей Революции Достоинства, ОО "Самооборона Майдана", ОО "Ассоциация Медиков Революции Достоинства", родные Героев Небесной Сотни и участники Революции Достоинства.

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