Шествие памяти и панихида по Небесной Сотне прошли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, участники шли от Михайловской площади через улицу Трехсвятительскую, Европейскую площадь, улицу Грушевского, Крепостной переулок и Институтскую до аллеи Героев Небесной Сотни. Там прошло возложение цветов.
Участники также спели гимн.
Перед шествиев прошла панихида. "В 2013-2014 годах Михайловский собор стал прибежищем митингующих, а в горячие дни Революции Достоинства превратился в полевой госпиталь и в настоящее время является знаковым местом национального сопротивления", - отмечают организаторы мероприятия.
Панихида и шествие - традиционные мероприятия, которые организуют родные Героев Небесной Сотни и участники Революции Достоинства в сотрудничестве с другими организациями. Так, инициаторами выступили ОО "Семьи "Небесной Сотни", Национальный музей Революции Достоинства, ОО "Самооборона Майдана", ОО "Ассоциация Медиков Революции Достоинства", родные Героев Небесной Сотни и участники Революции Достоинства.