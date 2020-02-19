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19.02.20 01:30

Мужчина подстрелил парикмахершу в одесском салоне красоты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Неизвестный вошел в салон красоты и открыл огонь из травматического пистолета по 46-летней парикмахерше. Пострадавшую доставили в больницу с ранениями грудной клетки и поясницы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Киевское отделение полиции г. Одесса.

"По предварительной информации, в парикмахерскую на Люстдорфской дороге вошел неизвестный мужчина с пистолетом вероятно травматического действия и, несколько раз выстрелив в сторону парикмахерши, убежал. Женщина 1974 г.р. госпитализирована с ранениями грудной клетки и поясницы", — сказано в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинологи и эксперты.

Полицейские предварительно квалифицировали случившееся как покушение на убийство.

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Мужчина подстрелил парикмахершу в одесском салоне красоты 01
Мужчина подстрелил парикмахершу в одесском салоне красоты 02

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