Мужчина подстрелил парикмахершу в одесском салоне красоты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Киевское отделение полиции г. Одесса.
"По предварительной информации, в парикмахерскую на Люстдорфской дороге вошел неизвестный мужчина с пистолетом вероятно травматического действия и, несколько раз выстрелив в сторону парикмахерши, убежал. Женщина 1974 г.р. госпитализирована с ранениями грудной клетки и поясницы", — сказано в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинологи и эксперты.
Полицейские предварительно квалифицировали случившееся как покушение на убийство.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Депутат Киевского облсовета Соболев просит Зеленского о встрече: "На меня и мою семью готовят новое покушение". ВИДЕО