Раненные в бою возле Золотого украинские воины готовятся к эвакуации. Угрозы их жизни нет, - штаб ОС. ВИДЕО

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ООС, передает Цензор.НЕТ.

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По словам начальника медицинской службы Объединенных сил Александра Авраменко, всем раненым была оказана медицинская помощь.

"Все своевременно доставлены средствами медицинской эвакуации в военный мобильный госпиталь. После дообследования они получили там соответствующую хирургическую помощь и готовятся к эвакуации в один из военно-медицинских клинических центров. Угрозы жизням наших раненых нет", - отметил Авраменко.

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены

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