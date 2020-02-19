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19.02.20 14:58

48 граждан Украины и 29 иностранцев, которых должны эвакуировать, прибыли в аэропорт Ухани, - посольство. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Все граждане Украины и иностранцы, которые спецрейсом будут эвакуированы в Украину 19 февраля, уже прибыли в терминал международного аэропорта города Ухань.

Об этом сообщается на сайте посольства Украины в Китае, передает Цензор.НЕТ.

"Во исполнение решения Правительства Украины, посольство, в пределах компетенции, завершило все подготовительные мероприятия по вывозу граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй. В эвакуационном списке 48 граждан Украины и 29 иностранцев. Все граждане Украины и иностранцы, которые будут эвакуированы, уже доставлены в международный аэропорт г.Ухань. Началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс авиакомпании SkyUp", - говорится в сообщении.

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48 граждан Украины и 29 иностранцев, которых должны эвакуировать, прибыли в аэропорт Ухани, - посольство 01
48 граждан Украины и 29 иностранцев, которых должны эвакуировать, прибыли в аэропорт Ухани, - посольство 02
48 граждан Украины и 29 иностранцев, которых должны эвакуировать, прибыли в аэропорт Ухани, - посольство 03
48 граждан Украины и 29 иностранцев, которых должны эвакуировать, прибыли в аэропорт Ухани, - посольство 04
48 граждан Украины и 29 иностранцев, которых должны эвакуировать, прибыли в аэропорт Ухани, - посольство 05
48 граждан Украины и 29 иностранцев, которых должны эвакуировать, прибыли в аэропорт Ухани, - посольство 06
48 граждан Украины и 29 иностранцев, которых должны эвакуировать, прибыли в аэропорт Ухани, - посольство 07

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