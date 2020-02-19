48 граждан Украины и 29 иностранцев, которых должны эвакуировать, прибыли в аэропорт Ухани, - посольство. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщается на сайте посольства Украины в Китае, передает Цензор.НЕТ.

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"Во исполнение решения Правительства Украины, посольство, в пределах компетенции, завершило все подготовительные мероприятия по вывозу граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй. В эвакуационном списке 48 граждан Украины и 29 иностранцев. Все граждане Украины и иностранцы, которые будут эвакуированы, уже доставлены в международный аэропорт г.Ухань. Началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс авиакомпании SkyUp", - говорится в сообщении.

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