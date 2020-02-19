Коммунальщики присвоили почти 29 млн гривен, предназначавшиеся на капремонт дороги в Кривом Роге, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, в ходе обысков правоохранители изъяли документацию и другие вещественные доказательства. Также была проведена экспертиза, выводы которой подтверждают, что работы выполнены некачественно. Асфальтобетонное покрытие не соответствует нормам ГОСТа. Средства были выделены из городского бюджета.

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Генеральному директору предприятия, которое занималось ремонтом дороги, сообщается о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.





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