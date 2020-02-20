Не нужно сеять панику. Сейчас по радарам видно, что борт с эвакуированными из Китая украинцами направляется в "Борисполь", - глава Харьковской ОГА Кучер. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на UA.Харьков в Facebook, об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер о прилете самолета.

"Не нужно сеять панику. Харьковская область полностью готова... Отработаны все службы. Обращаясь к людям, я хочу сказать,что все те люди, которые пребывают в Украину, а их 73 человека, они здоровы, они вначале прошли проверку китайскими врачами, потом были проверены нашими врачами. Мы знаем, что четверо человек, уу которых было подорение на коронавирус не попали на борт, если не подветдится, что мы изх заберем. Прошу людей не сеять панику. Все хорошо", - сказал он.

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Вместе с тем он отметил, если борт прибудет в Харьков, то Харьков является транзитом. Далее людей будут перемещать. Пока не известно куда. Это координирует правительство"

Говоря об алгоритме транзита он подчеркнул, что через терминал люди проходить не будут. Их сразу перемесят в подготовленные автобусы. 73 человека - это приблизительно 5 автобусов.

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"У некоторых людей есть некоторые опасения относительно принятия наших людей. Все силы задействованы. Надеюсь, что люди с пониманием к этому относятся. У нас размещать их не будут, но мы готовы. Сейчас по радарам видно, что борт направляется в "Борисполь"", - сказал Кучер.

Напомним, днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев. Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что эвакуированных из Китая планируют разместить в четырех местах.

На борту самолета, который вылетел из китайской Ухани в Украину, находятся люди, не имеющие симптомов острой респираторной инфекции. Четверых человек врачи не допустили к полету.