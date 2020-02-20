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20.02.20 11:23

Люди в масках и спецкостюмах: в сети появилось видео из салона самолета с эвакуированными из Китая украинцами. ВИДЕО+ФОТО

В сети обнародовали видео, на котором видно, что происходит внутри самолета с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранными гражданами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "НАШ", соответствующие ролики появились с Telegram-канале Блог Молодого Журналиста.

На видео можно увидеть, что по салону ходят люди в специальных костюмах и проверяют самочуствие пассажиров.

Известно, что самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами должен вылететь из аэропорта "Борисполь" в Харьков приблизительно через час.

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Напомним, самолет с эвакуированными из Ухани украинцами и иностранными гражданами сел в аэропорту "Борисполь" для дозаправки.

Люди в масках и спецкостюмах: в сети появилось видео из салона самолета с эвакуированными из Китая украинцами 01
Люди в масках и спецкостюмах: в сети появилось видео из салона самолета с эвакуированными из Китая украинцами 02
Люди в масках и спецкостюмах: в сети появилось видео из салона самолета с эвакуированными из Китая украинцами 03
Фото: соцсети

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