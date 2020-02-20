Артиллерия, минометы, танки и БМП: в Минобороны показали последствия обстрелов наемников РФ на Луганщине 18 февраля. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на сайте оборонного ведомства.

"18 февраля незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили режим прекращения огня. Позиции украинских войск подверглись обстрелу с запрещенной минского договоренностями ствольной артиллерии, минометов 120 и 82 калибра, из вооружения танка, БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, на Луганщине вблизи населенного пункта Попасная - из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм - 16 снарядов и минометов калибра 82 мм - 18 мин", - сказано в сообщении.



Фото: сайт Минобороны

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Напомним, 18 февраля 2020 года, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, три защитника получили ранения и еще двое - боевые травмы. По данным разведки, в результате боевого столкновения с стороны противника 4 человека погибли и еще 6 получили тяжелые ранения.