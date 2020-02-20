Эвакуированные из Китая граждане прошли пограничный контроль в аэропорту Харькова, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-службу Госпогранслужбы на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Информацию о лицах, которые прибыли в Украину, пограничники получили заранее, поэтому их проверку по всем базам данных совершили еще до прилета.

У трапа самолета инспекторы пограничного контроля только провели идентификацию лиц и проставили отметки в паспортные документы иностранцев. Пограничный контроль осуществляется в защитном снаряжении с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в уединенной зоне аэропорта.

Отмечается, что в аэропорту "Борисполь", куда борт приземлился на дозаправку, пограничники также были в готовности осуществить процедуру пограничного контроля.

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