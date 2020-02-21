"Украинская церковь и так была независима. Нет, надо резать по живому", - Путин о создании ПЦУ. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент России сообщил ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

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Российский президент отметил, что если у значительной части населения Украины возникло чувство собственного самосознания национального, надо относиться к этому с уважением, но не забывать, кто мы такие, и откуда мы пришли.

Путин также высказался об Украинской православной церкви. По его словам, самостоятельность Украинской православной церкви Московского патриархата полная, и до раскола была полностью независимой от Москвы.

"Нет, надо было обязательно разрезать по живому, — добавил президент РФ. - Зачем?"

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Напомним, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

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Ранее в Министерстве культуры заявили, что религиозное объединение Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата прекратила свою деятельность, соответствующая запись внесена в Единый госреестр.