Скалецкая покинула обсервацию, но вернется. Хочет пойти к эвакуированным, - начальник медцентра в Новых Санжарах Блинов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом заявил представитель заведения "Новые Санжары" Александр Блинов.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Госпожа министр сейчас выехала. Вчера она была с нами до 2:00, контактировала с теми работниками, которые работают в боксе. Сегодня она изъявила желание пойти к людям и с ними пообщаться, - сообщил Блинов.

Также он отметил, что министр вернется на обсервацию, однако когда - "надо у нее спросить". К тому же, кроме Скалецкой в заведении останутся еще три представителя Минздрава.

"Мы ей сделаем домик, человеку надо работать", - сказал Блинов.

Он также отметил, что несмотря на карантинный режим, министр может покинуть территорию санатория в любой момент, по крайней мере, пока она не пообщалась с эвакуированными.

"Она может. И я буду идти домой", - добавил Блинов.

Напомним, министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая