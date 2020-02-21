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21.02.20 14:50

Скалецкая покинула обсервацию, но вернется. Хочет пойти к людям пообщаться, - начальник медцентра в Новых Санжарах Блинов. ВИДЕО

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая временно покинула Новые Санжары.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом заявил представитель заведения "Новые Санжары" Александр Блинов.

Госпожа министр сейчас выехала. Вчера она была с нами до 2:00, контактировала с теми работниками, которые работают в боксе. Сегодня она изъявила желание пойти к людям и с ними пообщаться, - сообщил Блинов.

Также он отметил, что министр вернется на обсервацию, однако когда - "надо у нее спросить". К тому же, кроме Скалецкой в заведении останутся еще три представителя Минздрава.

"Мы ей сделаем домик, человеку надо работать", - сказал Блинов.

Он также отметил, что несмотря на карантинный режим, министр может покинуть территорию санатория в любой момент, по крайней мере, пока она не пообщалась с эвакуированными.

"Она может. И я буду идти домой", - добавил Блинов.

В пресс-службе Кабмина подтвердили, Зоряна Скалецкая в Новых Санжарах не остается. В то же время, госпожа Скалецкая будет участвовать в брифинге в 15.00.

Напомним, министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

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