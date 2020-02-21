Яценюк - Путину: Мы - не единый народ. ВИДЕО

Арсений Яценюк подчеркнул, что для "вируса "русского мира" характерны "диктатура, коллективизация и война", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".

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Лидер "Народного фронта" отметил, что слабость демократии всегда провоцирует силу авторитарных и диктаторских режимов.

У таких режимов, отметил он, отсутствует уважение к личности: "массой гораздо легче управлять. А еще если для управления этой массой задействуют фейки, изоляцию, страх - человек перестает быть человеком, действует только на основании инстинктов".

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Войну Арсений Яценюк назвал элементом вируса "русского мира": Для того, чтобы удерживать свою страну, диктатуры обязательно начинают "воевать с соседями, расширять свою власть на соседние страны": "Это то, что сделал Путин по отношению к Украине, Грузии, что делает на других театрах военных действий, как, например, в Сирии".

Эта война также и идеологическая, подчеркнул Арсений Яценюк. Он напомнил, что Путин постоянно повторяет, что "мы - единый народ".

"Мы - не единый народ. Мы находимся на одном континенте, но мы совершенно разные", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос участницы Форума об основной глобальной повестке дня для Украины, лидер "Народного фронта" подчеркнул, что она должна базироваться "точно не на мечтах о том, что Путин скажет, что уходит из Донецка, Луганска и Крыма, да еще и компенсирует все убытки": "Этого не будет. Это невозможно глобально решить тем, что мы просто посидим, поговорим и "убедим" Путина".

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"Путин хочет Украину. И он не изменит свою позицию. Путин ненавидит Запад, и он не изменит свою позицию. Путин считает, что мы "единый русский народ". Путин хочет быть императором новой версии Советского Союза. Путин ненавидит Украину и украинцев, и не изменит свою позицию".

"Основной глобальный вопрос сегодня на повестке дня Украины - это сохранить Украину, не сдаться, не разувериться и знать: Владимир Путин - это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам. Наши союзники - это НАТО и Европейский Союз. Наше стремление - это вступление и в ЕС, и в НАТО. Наше будущее - это Европа, и мы к советскому прошлому не вернемся", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Одним из "вирусов", которые охватили современное общество, Арсений Яценюк назвал популизм: "Есть масса сложных задач, которые нужно решать. А мы ожидаем, что в один прекрасный день придет какой-то волшебник, который имеет простые рецепты решений мировых проблем. Он говорит: я решу все, кто за 3 часа, кто за 3 дня, кто за одну каденцию. И мы хотим верить в то, что не прикладывая усилий, можно найти очень простое решение в суперсложном вопросе".

После того, как люди сталкиваются с тем, что проблемы все равно не решаются, "снова ищут новых популистов". "У них лучшие политтехнологи, они лучше умеют работать с социальными сетями. Они "таргетирует" вирусы, попадая именно в то место, где можно проникнуть через иммунную систему", - сказал он, напомнив, что наиболее эффективными в популизме были диктаторские режимы - нацисты и большевики.

Еще один "вирус", подчеркнул Арсений Яценюк, - некомпетентность: "Невежество и некомпетентность поглотило сегодня как Украину, так и весь мир".

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Общество также поражено "вирусом равнодушия", отметил он: "И это то, что уничтожает и человека, и нацию, и страну". "Мне все равно, меня это не касается, это не моя проблема, "ну какая разница, в конце концов", - это вирус безразличия", - сказал лидер "Народного фронта".

Еще одним "вирусом", который поражает современное общество, Арсений Яценюк назвал вирус фейков, который поразил свободу слова и журналистику: "Во многих странах, даже свободного мира, сейчас выдающиеся политические лидеры говорят: нам не нужна журналистика, мы напрямую общаемся с народом. Это правильно, но это не значит, что этот человек говорит правду. Поэтому качественная журналистика нужна, чтобы дать интерпретацию событий, фактов, и чтобы тогда можно было принять решение, правда это или нет".

"Вирус фейков уничтожил правду в мире - не полностью, но очень серьезно ее поразил", - сказал Арсений Яценюк.

Он обратился к участникам Форума: "Ваш молодой иммунитет должен спасти каждого из вас и всю страну от вирусов. Для того, чтобы у вас был высокий иммунитет против всех вирусов - нужны образование, знания и критическое мышление".

"Жизнь - это не спринтерская дистанция, а стайерская. На этой дистанции где-то можно притормозить, а когда-то надо очень сильно ускориться. Только это очень-очень долгий путь, на котором каждый должен бороться каждый день", - сказал Арсений Яценюк.

21 февраля в Киеве начал работу 8-й Киевский Форум по безопасности для молодежи, организованный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну". Мероприятие проводится при поддержке посольства Канады в Украине и Центра информации и документации НАТО в Украине. Тема Форума: "Старые вызовы, новая динамика: планы на новое десятилетие". Участниками мероприятия стали более 200 представителей из всех регионов Украины, а также молодые специалисты из Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Венгрии и Чехии. В течение двух дней будут обсуждаться вопросы, связанные с глобальными вызовами современности - в сфере безопасности, социальные, демографические, экологические. Во время Форума выступили также глава представительства НАТО в Украине Александер Винников, чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Лариса Галадза, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.