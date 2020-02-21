Депутата Поляка поймали на кнопкодавстве впервые после введения уголовной ответственности, - ЧЕСНО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ЧЕСНО.

На этом видео видно, как во время голосования за поправку №1223 к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения Поляк сначала голосует на пустом месте справа (место закреплено за депутатом группы "Доверие" Василием Петевкой), а затем нажимает на кнопку на своем пульте.

На табло голосования системы "Рада" видно, что "за" проголосовали с обоих мест.

Также Поляк кнопкодавил во время голосования по поправке №1420 к этому же законопроекту. На кадрах видно, что депутат сначала нажимает на кнопку на своем пульте, а затем голосует на пустом месте справа от него. На табло видно, что проголосовали с обоих мест.

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Кроме того, нардеп Поляк кнопкодавил и при электронной регистрации на сегодняшнее заседание: сначала нажал на кнопку на месте справа, затем — на своем месте. На табло видно, что на обоих пультах состоялась регистрация.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 16 января 2020 вступил в силу закон о личном голосовании народных депутатов. Теперь за кнопкодавство предусмотрен штраф в размере 51-85 тысяч гривен, однако для этого вину парламентария необходимо будет сначала доказать в суде.

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