Приднестровский олигарх Гушан владеет в Украине недвижимостью и землей и имеет украинский паспорт, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Имущество приднестровского бизнесмена в Одесской области и под Киевом разыскали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", сообщается Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Летняя резиденция Гушана находится в Вилково Одесской области. Там журналисты нашли несколько имений и земельные участки приднестровского олигарха. В районе затона Базарчук - участка реки Дунай - приднестровский олигарх поселился в имении на 600 квадратов. На площади в 6 тыс. квадратных метров также расположены два причала, несколько зданий охраны, лодки, сад, виноградники, беседка и домик для гостей.





Кроме того, на территории также стоит вышка, которая, по словам охранника, принадлежит украинской телекоммуникационной компании "Интертелеком". Именно этот адрес в Вилково Гушан указывал ранее как конечный бенефициар "Интертелекома" - он был среди ее основателей еще несколько лет назад, но вышел после того, как СБУ провела в компании обыски в рамках производства, открытого по трем статьям, среди которых "государственная измена". По версии следователей, менеджмент компании мог передавать российским спецслужбам данные об украинских абонентов, а также не переставал работать в оккупированном Крыму, что является нарушением законодательства.

С лета 2019 полиция ведет уголовное производство по этому имению по факту "самовольного строительства на самовольно занятом участке", что относится к "особо ценным землям вдоль реки Дунай".

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В Вилково Гушану также напрямую принадлежит еще один участок на побережье Дуная и опосредованно, через фирму "Екофортпост" - складские помещения. За пределами Вилково, в заповедной зоне, журналисты нашли отдельные большие угодья, где отдыхает Гушан - на острове Лимба, в районе устья Дуная Лебединка.

С высоты удалось разглядеть дома, сады, рыболовные снасти, солнечные батареи, беседки и несколько зданий, а также частную наблюдательный башню охотничьих угодий. Один из домов на 275 квадратов и больше гектара земли - в аренде компании "Екофортпост", связанной с Гушаном. В реестре прав на недвижимое имущество это официально называется "комплексом сооружений для отдыха", который напрямую принадлежит Гушану. При этом в местной Килийский райгосадминистрации заявили, что на острове нет объектов недвижимого имущества.

Имущество бизнесмена из непризнанной "республики" есть и в одесском пригороде - это вилла в первой линии от моря, на территории закрытого городка "Совиньон". Дом на 600 квадратов с несколькими террасами, летней кухней и охранной он приобрел в феврале 2014 года - незадолго до трагических событий в Одессе.

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Еще один земельный участок, принадлежащая Гушану, находится под Киевом. При этом, она сельхозназначения, а согласно украинскому законодательству, иметь такие земли могут только граждане Украины.

О наличии у Гушана второго, украинского гражданства может свидетельствовать также и то, что согласно информации источников журналистов в Государственной пограничной службе, в дни, когда Гушан приезжал в Вилково, государственную границу пересекал не иностранец, а гражданин Украины с таким именем и фамилией и датой рождения. В Государственной миграционной службе отказались прокомментировать факт наличия в "приднестровского" олигарха украинского паспорта.