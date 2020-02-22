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22.02.20 17:58

На границе с Румынией сорвана попытка контрабанды рекордной в этом году партии сигарет на 2,5 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Рекордну в этом году партию контрабандных сигарет - 146 ящиков - задержали на Буковине пограничники Черновицкого отряда. Табачные изделия в Румынию пытались переправить жители Красноильска в ночь с 20 на 21 февраля.

Обэтом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Группу молодых людей, которые шли с носилками в сторону границы, обнаружил пограничный наряд отдела "Красноильск". С появлением пограничников мужчины начали убегать. Не остановили их даже предупредительные выстрелы вверх. В ходе преследования правонарушителей, пограничникам с помощью служебной собаки удалось выйти на след одного из беглецов. Жителя Красноильска задержали около полуночи.

На границе с Румынией сорвана попытка контрабанды рекордной в этом году партии сигарет на 2,5 млн грн, - Госпогранслужба 01

Проверяя прилегающую к границе территорию группой реагирования и резервом, который прибыл на участок границы, было выявлено более 50 пакетов с сигаретами различных марок. В общем пограничники обнаружили 146 ящиков подакцизного товара. По предварительной оценке стоимость сигарет составляет 2 - 2,5 млн гривен.

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На границе с Румынией сорвана попытка контрабанды рекордной в этом году партии сигарет на 2,5 млн грн, - Госпогранслужба 02
На границе с Румынией сорвана попытка контрабанды рекордной в этом году партии сигарет на 2,5 млн грн, - Госпогранслужба 03

Задержанному придется отвечать за попытку нарушения государственной границы и злостное неповиновение законным требованиям представителей Госпогранслужбы.

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