На границе с Румынией сорвана попытка контрабанды рекордной в этом году партии сигарет на 2,5 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обэтом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Группу молодых людей, которые шли с носилками в сторону границы, обнаружил пограничный наряд отдела "Красноильск". С появлением пограничников мужчины начали убегать. Не остановили их даже предупредительные выстрелы вверх. В ходе преследования правонарушителей, пограничникам с помощью служебной собаки удалось выйти на след одного из беглецов. Жителя Красноильска задержали около полуночи.

Проверяя прилегающую к границе территорию группой реагирования и резервом, который прибыл на участок границы, было выявлено более 50 пакетов с сигаретами различных марок. В общем пограничники обнаружили 146 ящиков подакцизного товара. По предварительной оценке стоимость сигарет составляет 2 - 2,5 млн гривен.

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Задержанному придется отвечать за попытку нарушения государственной границы и злостное неповиновение законным требованиям представителей Госпогранслужбы.

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