Погибшему при теракте в Харькове 15-летнему Даниилу Дидику посвятила песню alyona alyona. ВИДЕО

Композиция обнародована ​​на youtube-канале исполнительницы, информирует Цензор.НЕТ.

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"Однажды ко мне обратился режиссер Руслан Горовой, который предложил мне написать трек, посвященный памяти юного 15-летнего парня, Дани Дидика, который стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове в феврале 2015 года. Узнав больше о его истории, я вспомнила, как много в своей жизни видела потерь и похорон. И самые тяжелые среди них - похороны молодежи. Трек "Когда хоронят молодых" - это ода памяти всем юношам и девушкам, чьи смерти мне пришлось пережить и о которых мне довелось узнать. Это самое страшное и ужасное, что может видеть мир. Эта песня - воспоминание о всех, чья жизнь оборвалась слишком рано", - говорится в описании.

Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Даниил Дидик.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

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22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

В 2019 году суд признал виновными в теракте трех харьковчан - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. 28 декабря им назначили наказание в виде пожизненного заключения и освободил из-под стражи в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Приговор еще не вступил в законную силу - обвиняемые его обжалуют. Харьковский апелляционный суд открыл апелляционное производство. Как освобожденные при обмене будут участвовать в заседаниях, пока не известно.